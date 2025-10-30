El Girona B busca reivindicarse en Montilivi ante el líder

El Girona B recibe este domingo en Montilivi (12:00h.) al FC Barcelona Atlètic, líder del grupo 3 de Segunda Federación. El partido servirá para que los hombres de Quique Álvarez se estrenen esta temporada en el estadio y busquen rehacerse tras la derrota en Olot que rompió su racha de imbatibilidad. Los blanquirrojos llegan al duelo en quinta posición, inmersos de lleno en la lucha por la zona alta de la clasificación, y con el reto de imponerse ante el equipo más regular del campeonato.

El equipo gerundense ha firmado un inicio de temporada notable, con solidez defensiva y capacidad para competir contra cualquier rival. A pesar de la derrota en la Garrotxa, el bloque de Quique Álvarez ha dejado sensaciones positivas en las últimas jornadas y quiere demostrar ante su público que la ambición y la calidad del grupo se mantienen intactas. Montilivi, escenario de las grandes ocasiones, será un estímulo añadido para un Girona B que quiere seguir creciendo. Los gerundenses recuperan a Papa, baja en el último partido por sanción.

El FC Barcelona Atlètic llega al duelo tras haber empatado (2-2) la última jornada en el Johan Cruyff ante el Poblense en un partido en el que el exGirona Òscar Ureña volvió a ser decisivo. De cara al duelo del domingo, Juliano Belletti no podrá contar con Joan Ayala, sancionado, una ausencia sensible en el lateral derecho.

El Girona B–Barça Atlètic se presenta, pues, como un duelo directo por las posiciones de cabeza. Los blanquirrojos quieren aprovechar el apoyo de la afición y la confianza de jugar en un escenario de Primera para frenar al líder y enviar un mensaje claro: este equipo está preparado para competir con los mejores.