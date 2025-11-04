FEMENINO | Empate con sabor agridulce en Reus (2-2)

El primer equipo femenino del Girona FC firmó un muy buen partido en el campo del Reus, en un duelo intenso y competido hasta el último minuto. Las gerundenses mostraron solidez en el juego, cuidaron el balón y supieron imponer su ritmo desde el silbato inicial.

Paula Lloret abrió el marcador con una gran acción ofensiva que reflejó el dominio del Girona en los primeros compases del partido. A pesar de la reacción local, las rojiblancas mantuvieron un bloque compacto y volvieron a golpear gracias a Paula Maresma, que culminó una buena jugada colectiva para situar el 1-2 en el marcador.

Cuando parecía que los tres puntos viajarían hacia Montilivi, el Reus aprovechó una acción aislada para empatar en el minuto 85, dejando un resultado final de 2-2 que deja un cierto sabor agridulce por el desarrollo del partido.

Aun así, el Girona FC valora positivamente el rendimiento del equipo y el punto sumado en un campo siempre complicado. En una categoría tan exigente, cada punto es valioso y hay que continuar trabajando con la misma intensidad y ambición para alcanzar el objetivo de la temporada.