El Girona y el Andorra llegan a un acuerdo para la cesión de Antal

El Girona FC ha llegado a un acuerdo con el FC Andorra para la cesión de Antal Yaakobishvili hasta el final de la presente temporada 2025-26.

El defensa húngaro de veintiún años llegó al Club en 2021, procedente del Atlètic Sant Just, para integrarse al Juvenil A y posteriormente incorporarse al filial y entrar también en dinámica del primer equipo. En febrero de 2024 renovó su contrato con el Girona hasta junio de 2028, reflejando la confianza en su potencial.

Antal debutó con el primer equipo durante los octavos de final de la Copa del Rey contra el Rayo Vallecano. En enero de 2024 debutó en Liga en el partido frente al Sevilla.

¡Mucha suerte, Antal!