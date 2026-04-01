Míchel Sánchez y Moncho Fernández: deporte e integración en Girona

Míchel Sánchez y Moncho Fernández, entrenadores del Girona FC y del Bàsquet Girona, dos referentes del deporte gerundense actual, comparten en este vídeo una conversación cercana y reflexiva mientras pasean por el Barri Vell de la ciudad.

A lo largo del recorrido y sentados en una de las salas del Museo de Arte, los dos técnicos dialogan sobre su llegada a Girona y el proceso de adaptación tanto a nivel personal como profesional. Uno de los ejes centrales de la conversación es su integración a través de la lengua catalana, que ambos valoran como una herramienta clave para conectar con el entorno, el club y la afición. También dialogan sobre la gestión de grupos, la presión competitiva y la importancia de los valores dentro del deporte.

Este vídeo ofrece una mirada íntima y humana de dos figuras destacadas, más allá de los banquillos, mostrando su conexión con la ciudad y su manera de entender el deporte y la vida.