Montilivi pone a prueba la ambición del Girona ante un Villarreal de Champions

El Girona afronta mañana lunes un nuevo compromiso de LaLiga en Montilivi con la visita del Villarreal, en el partido que cerrará la jornada 30. El duelo se disputará a las 21h. ante la afición gerundense, en un enfrentamiento exigente contra un rival con aspiraciones europeas que ocupa la tercera plaza con 58 puntos, solo superado por Barça y Madrid. El conjunto de Míchel buscará sumar tres puntos importantes para llegar lo más rápido posible a los cuarenta y dos que reclama Míchel.

El Girona llega a la cita tras una dinámica reciente marcada por la irregularidad. En sus últimos cuatro partidos de Liga, el conjunto blanquirrojo ha perdido contra Osasuna (1-0), ha ganado contra el Athletic Club (3-0), ha empatado contra el Levante (1-1) y ha perdido contra el Celta de Vigo (1-2). Unos resultados que reflejan la competitividad del equipo, capaz de plantar cara a cualquier rival pero con margen de mejora en la regularidad.

Por su parte, el Villarreal llega a Montilivi tras una serie de dos victorias, un empate y una derrota: el conjunto amarillo ha derrotado a la Real Sociedad (3-1), ha empatado contra el Alavés (1-1), ha ganado frente al Elche (2-1) y ha perdido ante el Barça (4-1).

Además de la buena dinámica, las estadísticas globales de la temporada refuerzan la imagen de un equipo fiable: el Villarreal ha anotado 54 goles en 29 jornadas, con una media de 1,9 goles por partido, y genera una elevada producción ofensiva con 12,3 disparos por partido y 4,7 entre los tres palos, cifras que lo sitúan entre los conjuntos más productivos de la liga en el ámbito ofensivo. Jugadores como Georges Mikautadze y Alberto Moleiro, con 9 goles cada uno, son claves para que el Submarino Amarillo mantenga una clara amenaza ofensiva. También contribuyen futbolistas profundos y desequilibrantes como Tani Oluwaseyi o Nicolas Pépé, que aportan alternativas en las bandas y dan al técnico más flexibilidad táctica a la hora de plantear el partido.

A pesar del buen momento, el Villarreal también muestra ciertos puntos débiles que el Girona puede intentar explotar. Los amarillos encajan 1,2 goles por partido, y aunque suman ocho porterías a cero esta temporada, el volumen de pérdidas (118 por partido) o algunas dificultades puntuales en defensa posicional pueden ser una puerta abierta para que el Girona busque hacer daño mediante transiciones rápidas y ataques verticales aprovechando el impulso de Montilivi.