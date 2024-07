A partir del dilluns 31 de maig s'activaran les tres alternatives per compensar l'abonament d'aquesta temporada

Aquest passat dilluns es va jugar l’últim partit a Montilivi del campionat de Lliga 2020-2021. El Girona FC, en un final de temporada pletòric, es va classificar pel play-off d’ascens a Primera Divisió. Malauradament, però, la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha impedit que els nostres abonats poguessin assistir als partits.

Així doncs i tal i com es va comprometre el Club per compensar la no presència de públic, des del dilluns 31 de maig fins el dimecres 30 de juny els abonats blanc-i-vermells podran escollir una de les tres alternatives que els ha proposat el Girona per compensar aquesta absència.

L’abonat escollirà l’ opció -que serà definitiva i no es podrà modificar- a través d’un espai que s’habilitarà a partir del dilluns 31 a l’ÀREA DE SOCI, accessible des de la web i de l’APP del Club.

Les tres alternatives són les mateixes que va oferir el Girona el passat mes de juliol per compensar els últims cinc partits a Montilivi de la temporada 19-20:

1) APORTACIÓ A PROJECTES SOCIALS DEL CLUB

L’abonat podrà decidir que la quantitat econòmica a reintegrar pel Club es destini als projectes socials actuals i futurs en els que participa el club. El club impulsa projectes i accions com LaLiga Genuine, xerrades d'alimentació, valors o hàbits saludables, programa d'èxit escolar de la mà de Creu Roja Joventut, o l'Escola de Futbol Girona-Est; així com col·laborar amb entitats d'arreu de la provincia com el Banc dels Aliments, Oncolliga, Càritas, AECC, etc. Aquestes accions apareixen destacades en l'apartat Àrea Social. Amb aquestes donacions el Girona FC es compromet a seguir invertint i potenciant aquests projectes que busquen beneficiar la vida de les persones més necessitades.

2) DESCOMPTE EN EL PREU DE L’ABONAMENT DE LA TEMPORADA 2021/2022

Podrà acumular la compensació, com a descompte per l’abonament de la propera temporada 2021/2022. En cas de que aquesta sigui l'opció escollida l'abonat veurà sobre el seu preu de renovació aplicat el descompte i, per tant, no haurà de fer res més.

En cas que l’abonat no opti per cap de les alternatives que li proposa el Girona s’activarà automàticament i per defecte l’opció del descompte en el preu de l’abonament de la temporada 2021-2022.

3) REINTEGRAMENT DE L’IMPORT

Es farà sobre el preu pagat per cada abonat aquesta temporada. Aquest reintegrament es farà abans del 30 de juny i l'abonat rebrà l'ingrés directament sobre el número de compte que té vinculat al seu abonament. Es recomana a tots els abonats que comprovin que el seu número de compte a l'Àrea de Soci per evitar qualsevol inconvenient.

Si teniu algun dubte sobre aquest procés consulteu aquest link amb les Preguntes Més Freqüents.