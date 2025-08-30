Bojan Miovski, traspassat al Rangers FC
El Girona FC i el Rangers FC han arribat a un acord per al traspàs del davanter Bojan Miovski, que posa fi a la seva etapa a Montilivi després d’una temporada.
El davanter internacional per Macedònia del Nord va arribar al Girona l’agost de 2024 procedent de l’Aberdeen FC, on havia destacat amb unes xifres golejadores de gran mèrit: 44 gols en 91 partits. Ara torna a Escòcia per incorporar-se al Rangers FC, de Glasgow.
Durant la seva etapa a Montilivi, Miovski ha disputat 23 partits, incloent 4 de Lliga de Campions i un de Copa, sumant un total de 1.284 minuts i 4 gols.
El Girona FC agraeix a Bojan Miovski la seva professionalitat, dedicació i compromís durant aquest temps, i li desitja molta sort en aquesta nova etapa a la lliga escocesa.