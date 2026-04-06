Montilivi posa a prova l’ambició del Girona davant un Villarreal de Champions
El Girona afronta demà dilluns un nou compromís de LaLiga a Montilivi amb la visita del Villarreal, en el partit que tancarà la jornada 30. El duel es disputarà a les 21h. davant l’afició gironina, en un enfrontament exigent contra un rival amb aspiracions europees que ocupa la tercera plaça amb 58 punts, només superat per Barça i Madrid. El conjunt de Míchel buscarà sumar tres punts importants per arribar el més ràpid possible als quaranta-dos que demana Michel.
El Girona arriba a la cita després d’una dinàmica recent marcada per la irregularitat. En els seus últims quatre partits de Lliga, el conjunt blanc-i-vermell ha perdut contra Osasuna (1-0), ha guanyat contra l’Athletic Club (3-0), ha empatat contra el Levante (1-1) i ha perdut contra el Celta de Vigo (1-2). Uns resultats que reflecteixen la competitivitat de l’equip, capaç de plantar cara a qualsevol rival però amb marge de millora en la regularitat.
Per la seva banda, el Villarreal arriba a Montilivi després d’una sèrie dues victòries, un empat i una derrota: el conjunt groguet ha derrotat a la Real Sociedad (3-1), ha empatat contra l’Alavés (1-1), ha guanyat davant l’Elche (2-1) i ha perdut davant el Barça (4-1).
A més de la bona dinàmica, les estadístiques globals de temporada reforcen la imatge d’un equip fiable: el Villarreal ha anotat 54 gols en 29 jornades, amb una mitjana de 1,9 gols per partit, i genera una elevada producció ofensiva amb 12,3 xuts per partit i 4,7 entre pals, xifres que el situen entre els conjunts més productius de la lliga en l’àmbit atacant. Jugadors com Georges Mikautadze i Alberto Moleiro amb 9 gols cadascun, son claus claus perquè el Submarí Groc mantingui una clara amenaça ofensiva. També hi contribueixen futbolistes profunds i desequilibrants com Tani Oluwaseyi o Nicolas Pépé, que aporten alternatives en els carrils i donen al tècnic més flexibilitat tàctica a l’hora de plantejar el partit.
Tot i el bon moment, el Villarreal també mostra certs punts febles que el Girona pot intentar explotar. Els groguets encaixen 1,2 gols per partit, i tot i que sumen vuit porteries a zero aquesta temporada, el volum de pèrdues (118 per matx) o algunes dificultats puntuals en defensa posicional poden ser una porta oberta perquè el Girona busqui fer mal mitjançant transicions ràpides i atacs verticals aprofitant l’impuls de Montilivi.