El Girona femení arrenca la lliga aquest dissabte contra el Barça C
El primer equip femení del Girona FC comença la seva aventura a la Tercera Divisió Femenina – Grup 2, després d'aconseguir l'ascens la temporada passada. Les jugadores gironines afronten amb il·lusió i ambició una nova etapa exigent i competitiva.
El debut a la competició serà aquest dissabte 20 de setembre, a les 16h., a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on el Girona s’enfrontarà al Barça C, un dels conjunts més forts de la categoria. L’equip arriba amb ganes de demostrar la feina feta durant la pretemporada i d’iniciar la lliga amb bones sensacions.
El Girona FC femení està format per:
Paula Lloret, Ari Cerezuela, Caranca, Peña, Núria Relat, Meritxell Civit, Thais, Maria Fernández, Judit Granados, Sònia Brugués, Jana Redondo, Nara, Anaïs, Ruth, Maresma, Coro, Miren, Aida, Gemma Estany, Emma, Alba Inglés, Bus, Laia Jiménez, Uriel, Júlia Díaz i María Domínguez.
I el cos tècnic liderat per l’entrenador Eduard Sanmartín, Alexis Lepe (segon entrenador), Cristina Prieto (entrenadora de porteres), Pol Ovide (preparador físic), Mireia Molas (fisioterapeuta), Roser Sànchez (team manager) i Júlia Díaz (analista).