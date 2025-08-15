El Girona i l’Andorra arriben a un acord per a la cessió d’Antal
El Girona FC ha arribat a un acord amb el FC Andorra per a la cessió d’Antal Yaakobishvili fins a final de la present temporada 2025-26.
El defensa hongarès de vint-i-un anys va arribar al Club el 2021, procedent de l’Atlètic Sant Just, per integrar-se al Juvenil A i incorporar-se posteriorment al filial i entrar també en dinàmica del primer equip. El febrer de 2024 va renovar el seu contracte amb el Girona fins al juny del 2028, reflectint la confiança en el seu potencial.
Antal va debutar amb el primer equip durant els vuitens de final de la Copa del Rei contra el Rayo Vallecano. El gener de 2024 va debutar en Lliga en el partit davant el Sevilla.
Molta sort, Antal!