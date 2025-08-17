Ensopegada en l'estrena a casa
Els errors propis penalitzen l'equip de Míchel.
Girona 1-3 Rayo Vallecano
Ensopegada a casa en el primer partit de lliga. Els homes de Míchel Sánchez no han arrencat de la millor manera i s'han vist superats per un Rayo Vallecano que ha penalitzat els errors gironins i ha obtingut molt d'hora una renda excessiva en un partit equilibrat en el qual els blanc-i-vermells també han tingut alternatives. Després d'una primera part complicada, la reacció ha estat clara a la represa, on jugant amb deu homes l'equipaha conseguit marcar i ha fet un pas endavant.
Una errada de Gazzaniga jugant la pilota des del darrere ha permès a De Frutos fer el primer a plaer sobre la línia de gol. Només s'havien jugat vint minuts i, en una internada del mateix De Frutos, Álvaro García ha rematat al fons de la xarxa. Una nova imprecisió del porter, que li ha costat també l'expulsió, ha propiciat el tercer d'Isi des dels onze metres tot i que Vlad li ha endevinat les intencions. A la represa el porter ucraïnès ha salvat algunes rematades clares del Rayo, però a l'altra àrea Joel Roca no ha pereonat després d'una gran acció individual de Tsygankov. El jugador de Camprodon s'ha convertit el tercer més jove del Club a marcar al futbol d'elit.
Tot i que Krejci ha tingut el segon de cap a la sortida d'un córner, reenganxar-se al partit ha estat impossible, i ara toca pensar en Villarreal.