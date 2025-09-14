El Girona s’emporta de Vigo un punt de caràcter
El Girona ha sumat avui el seu primer punt de la temporada a La Lliga, però ha quedat amb un sabor agredolç després de cedir un empat en els darrers minuts contra el Celta de Vigo a Balaídos. L'equip de Míchel ha mostrat una millora significativa i ha merescut més, però un penal al temps afegit ha evitat la primera victòria.
El partit ha començat amb un Celta més actiu, però el Girona ha sabut respondre i trobar el seu lloc. La pressió alta i les transicions ràpides han estat les claus. El gol de Vanat, un gran gol que ha culminat una gran jugada de l'equip, ha posat als gironins per davant en el marcador i ha donat aire a la plantilla.
A la segona part, el Celta ha intensificat la seva ofensiva, però la defensa gironina, amb un gran esforç col·lectiu, ha sabut aguantar les envestides. Quan el partit ja agonitzava i la victòria semblava a tocar, l'àrbitre ha xiulat penal. Borja Iglesias ha estat l'encarregat de transformar la pena màxima i posar l'empat definitiu.
Malgrat la decepció del resultat final, l'equip ha demostrat caràcter, organització i un joc més fluid que en les darreres jornades. El punt sumat avui és important, però el rendiment de l'equip és el que realment convida a l'optimisme per als propers partits. El Girona ja pensa en el següent repte que serà aquest dissabte a les 14h. a Montilivi davant el Levante.