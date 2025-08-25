Enspoegada a Villarreal
L'equip no entra bé al partit, i cau derrotat amb males sensacions.
Villarreal 5-0 Girona
Al Girona no li ha sortit absolutament res a La Cerámica, i ha marxat amb un resultat i unes sensacions molt negatives que toca començar a revertir a partir d'aquest mateix dilluns. L'inici de lliga no ha estat gens bo, i els de Míchel necessiten que el pròxim partit contra el Sevilla, davant l'afició, suposi un punt d'inflexió per a capgirar la situació i començar a tirar cap amunt.
L'entrada al partit ja no ha estat bona, i una errada en el control de Yangel Herrera als sis minuts ha habilitat a Pepe per encarar sol porteria i batre el porter en el mà a mà. El Villarreal s'ha sentit còmode i ha continuat amenaçant a un Girona que poc després ha vist com una gran acció de Buchanan per la dreta acabava amb el segon gol. Rafa Marín ha ampliat l'avantatge a pilota aturada, i el mateix Buchanan ha empès dins l'àrea petita el quart abans de la mitja hora de joc. La desfeta inicial ha condicionat tota la resta d'un partit que ha tancat el mateix Buchanan amb un xut fort que no ha pogut desviar Vlad a la represa.