Entrades a la venda: Girona vs. Rayo i Girona vs. Sevilla

A la venda les entrades dels dos primers partits de lliga a Montilivi per encetar una nova i il·lusionant temporada 2025-2026.

Els aficionats que ho vulguin ja poden garantir la seva presència a l’estadi la primera jornada (Girona FC vs. Rayo Vallecano. Divendres 15 d’agost. 19h.) i la tercera (Girona FC vs. Sevilla FC. 31 d’agost. Dia i hora per determinar).

Els Socis tenen 24h. de prioritat per a comprar entrades. Per això a partir de demà divendres a les 12h. ja ho podrà fer el públic general.

Per comprar cal fer click a ENTRADES