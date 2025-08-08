Jastin jugarà cedit al FC Andorra
El Girona FC i el FC Andorra han arribat a un acord per a la cessió de Jastin García, que jugarà al conjunt del Principat durant la temporada 2025/26. El jove futbolista continuarà així amb la seva projecció en una categoria exigent com LaLiga Hypermotion, sumant minuts i experiència en un entorn competitiu. A Andorra, Jastin coincidirà amb Kim Min-su, també cedit pel Girona aquesta temporada al conjunt que entrena Ibai Gómez.
Jastin, de 21 anys, és un dels talents emergents de la base del Girona FC. Després de completar una temporada destacada amb el filial i participar en diverses dinàmiques del primer equip, aquesta cessió suposa un pas important per al seu creixement esportiu.
Des del Girona FC li desitgem molta sort en aquesta nova etapa, convençuts que aquesta experiència al FC Andorra li permetrà continuar creixent com a futbolista i tornarà preparat per afrontar nous reptes com a blanc-i-vermell.