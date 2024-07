Més de 350 "gamers" competiran per ser el segon jugador oficial de FIFA20 del Girona FC

Aquest diumenge es donarà el tret de sortida de la competició online que decidirà qui serà el segon representant del Girona FC en la seva nova aventura al món dels eSports.

Fins a dia d'avui, ja s'han inscrit més de 350 participants que competiran en la modalitat 'Ultimate Team' durant 3 vespres. El dimarts dia 21 es jugaran les rondes definitives (quarts de final, semifinals i la gran final).

El Draft Online del Girona arrencarà el 19 de gener i tindrà una durada de 3 dies. Es disputarà en format 1vs1 i únicament en la plataforma PS4. Els enfrontaments, que es jugaran online a partir de les 18h, es disputaran al millor de 3 partits. Els participants de Draft online competiran per a passar a formar part del Girona FC i representar-lo a la competició oficial de LaLiga, la eLaLiga Santander.

Guanyar la competició no significarà convertir-se automàticament en el jugador oficial, també s'haurà de complir els requisits que demana el club: Ser seguidor del Girona FC, tenir més de 16 anys, amb disponibilitat per participar a les competicions online i presencials de LaLiga i tenir un equip de la modalitat 'Ultimate Team' amb jugadors de LaLiga i fins a 4 llegendes que hagin jugat a LaLiga durant la seva carrera.

Les inscripcions estaran obertes fins el mateix diumenge de la competició. Descobreix tota la informació i inscripcions entrant aquí.

Bon nivell a la Fan Zone prèvia al Girona-Extremadura

Ahir, durant la ja tradicional Fan Zone prèvia als partits a casa, es va celebrar la primera acció presencial del Girona FC eSports amb els aficionats del club. Sota el nom de 'Beat The Pro', els aficionats van tenir la oportunitat de demostrar les seves habilitats amb el FIFA20 medint-se contra el jugador oficial del Girona, Angelito.

El nivell demostrat pels aficionats va ser molt alt, un bon símptoma just abans de participar en el Draft Online d'aquest diumenge. Els resultats van ser els següents:

Angelito (Girona FC) 3 - 2 Genís (Liverpool)

Genís (Liverpool) Angelito (Girona FC) 2 - 1 Marc (FC Barcelona)

Marc (FC Barcelona) Angelito (Girona FC) 4 - 0 Ivan (Atlético de Madrid)

Ivan (Atlético de Madrid) Angelito (Girona FC) 3 - 3* (p) Sergi (PSG)

Sergi (PSG) Angelito (Girona FC) 2 - 0 Jenny (FC Barcelona)

Angelito va competir en totes les ocasions amb el Girona FC, on Stuani va ser el clar golejador del seu equip virtual, tal i com també va fer el d'Uruguai minuts després davant l'Extremadura. Els aficionats, per la seva banda, van escollir equips amb jugadors molt superiors, cosa que va ajudar a igualar els enfrontaments.