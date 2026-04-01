Míchel Sánchez i Moncho Fernández: esport i integració a Girona
Conversa entre els entrenadors del Girona FC i del Bàsquet Girona.
Míchel Sánchez i Moncho Fernández, entrenadors del Girona FC i del Bàsquet Girona, dos referents de l’esport gironí actual, comparteixen en aquest vídeo una conversa propera i reflexiva mentre passegen pel Barri Vell de la ciutat
Al llarg del recorregut i asseguts en una de les sales del Museu d’Art, els dos tècnics dialoguen sobre la seva arribada a Girona i el procés d’adaptació tant a nivell personal com professional. Un dels eixos centrals de la conversa és la seva integració a través de la llengua catalana, que tots dos valoren com una eina clau per connectar amb l’entorn, el club i l’afició. També dialoguen sobre la gestió de grups, la pressió competitiva i la importància dels valors dins l’esport.
Aquest vídeo ofereix una mirada íntima i humana de dues figures destacades, més enllà de les banquetes, mostrant la seva connexió amb la ciutat i la seva manera d’entendre l’esport i la vida.